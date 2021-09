Caccia in Sicilia. L’assessore Scilla accoglie prescrizioni Tar; sabato c’è preapertura caccia, il 19 settembre l’apertutra generale.

Novità importante sul fronte Caccia in Sicilia. L’assessore regionale all’Agricoltura Toni Scilla ha accolto le prescrizioni del Tar di Catania dando nuovamente il via libera alla caccia. Pertanto, sabato è prevista la preapertura, mentre il 19 settembre confermata l’apertura generale. La Regione ha dunque corretto il tiro ed emanato un nuovo calendario venatorio. Il provvedimento, firmato dall’assessore all’Agricoltura Toni Scilla, ha ribaltato la precedente sentenza del Tar riaprendo la caccia.

Il via libera è stato possibile grazie all’annullamento dei decreti del 26 luglio e del 24 agosto, che sono stati sostituiti da un nuovo atto che accoglie le prescrizioni del Tar con particolare riferimento all’eliminazione della caccia alla tortora. Inoltre la Regione si è adeguata al parere dell’Ispra che aveva detto sì alla caccia al colombaccio nella pre apertura.

Pertanto, da sabato scatterà la pre apertura, prevista anche domenica 5, sabato 11 e domenica 12 settembre. In queste giornate si potrà andare a caccia solo del colombaccio e del coniglio selvatico. Tutte le altre specie si potranno cacciare dal 19 settembre, data in cui è prevista l’apertura generale della stagione venatoria, che andrà avanti fino al 31 gennaio. Alcune specie, però, si potranno cacciare a partire dal 2 ottobre, come suggerito sempre dall’Ispra.

Il Consiglio siciliano della caccia ha accolto favorevolmente il provvedimento dell’assessore Scilla, rispettoso delle leggi regionali e nazionali di settore e anche del parere dell’Ispra. Le associazioni ambientaliste e animaliste invece sono tornate sul piede di guerra chiedendo un incidente di esecuzione al presidente Tar Catania e minacciando anche “la trasmissione degli atti alle Procure penali e alla Corte dei conti”.