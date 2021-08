Sommatino, Bennici replica a Letizia: “Basta sterili ostruzionismi, si lavori per il bene comune”

“Con grande rammarico abbiamo appreso della decisione del consigliere Salvatore Letizia di prendere le distanze dal movimento di “Intesa Civica”, senza peraltro alcun preavviso durante gli incontri che hanno preceduto il Consiglio Comunale. E tuttavia, nonostante l’imbarazzo che discende dal nostro rapporto di amicizia, avverto la necessità di contestare alcune tue argomentazioni addotte a supporto della scelta che hai fatto”.

Il gruppo dei consiglieri eletti nella lista di “Intesa Civica” fin dall’insediamento sottolinea di aver portato avanti un’azione amministrativa, ancorché di opposizione, sempre e comunque improntata al rispetto delle esigenze della comunità sommatinese. “Prova ne siano – proseguono – tutte le innumerevoli proposte di emendamento presentate durante l’intero mandato consiliare e talvolta condivise unanimemente dall’intero consiglio comunale.

Tale approccio ha trovato spazi di intervento ancor più larghi con la nuova presidenza consiliare del nostro amico Peppe Cigna che oggettivamente, dopo la lunga stasi amministrativa in cui ha versato l’organo consiliare per più di un anno e mezzo, ha aperto con spirito costruttivo e quanto mai imparziale spazi di partecipazione e confronto, grazie ai quali il Consiglio Comunale ha ripreso la propria attività ritagliandosi il ruolo che gli compete nelle scelte che interessano il Paese.

Infatti, da febbraio ad oggi, il Consiglio comunale ha esitato tanti punti, alcuni dei quali di particolare interesse per la comunità e lo ha fatto attraverso un confronto dialettico e quanto mai partecipato e preceduto da innumerevoli conferenze dei capigruppo consiliari.

Basti ricordare, solo per citarne alcuni, tutti gli atti propedeutici agli strumenti contabili pregressi e soprattutto anche: 1) la rateizzazione degli oneri concessori per opere edilizie anche in sanatoria, con possibilità di accesso al super bonus 110 %; iniziativa che, da un lato, consente l’implementazione del gettito del Comune e dall’altro agevola la regolarizzazione di tanti abusi ancora non sanati ed una significativa ripresa del comparto edilizio con il conseguente rilancio dell’economia complessiva del territorio; 2) approvazione del regolamento TARI 2021 con possibilità di accesso al fondo perequativo regionale e conseguente esenzione totale per le attività produttive; 3) approvazione di un emendamento bipartisan, con primo firmatario il Presidente del C.C, finalizzato a destinare il 60% di agevolazioni statali assegnate al Comune, per contrastare il disagio economico/sociale, alla riduzione straordinaria della Tari 2021 per le famiglie in stato di bisogno (con ISEE da 8.000,01 a 14.000,00 riduzione del 60%, da 14.000,01 a 20.000,00 riduzione del 40%) e con la esenzione totale per quelle con ISEE fino ad 8000,00 euro; 4) reintroduzione nel regolamento TARI 2021 dell’emendamento approvato lo scorso anno e a firma dei consiglieri di Intesa Civica riportante le seguenti agevolazioni: riduzione del 40 % per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; riduzione del 33 % per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; riduzione del 30 % per i fabbricati rurali ad uso abitativo; riduzione del 50 % per le abitazioni prive di utenze e prive di suppellettili”.

La consigliera comunale Simona Bennici conclude la sua nota rivolgendo amichevolmente al collega spiegando che “queste ed altre iniziative, che sono in corso di esame e realizzazione, non possono certamente definirsi conseguenza di opportunismo, ma bensì di impegno e sacrificio a cui nessuno può sottrarsi a prescindere dalle appartenenze, perché questo è proprio ciò che la comunità ci richiede soprattutto nel contestuale momento di crisi, non solo pandemica ma anche sociale ed economica.

Forse che tale ripresa di attività del Consiglio Comunale può destare preoccupazioni in qualcuno?

Può la politica esimersi da un confronto, seppur dialettico e duro, dall’affrontare le problematiche del paese? Può rispetto a tutto ciò l’azione politica, ancorché di opposizione, sfuggire al confronto sui contenuti e limitarsi a contrastare gli avversari?

Alla luce di ciò, permettimi di dire che probabilmente, ultimamente, sei stato fuorviato nei tuoi percorsi politici da suggestioni pre-elettorali che, per quanto “bellissime” possano apparirti oggi, rovinose potrebbero risultare domani.

Quindi, nel rinnovare la fiducia all’attuale Presidente del Consiglio comunale, ti invito, nonostante le incomprensioni ultime che possano esserci state tra di noi, a rivedere con serenità il tuo percorso politico e a riprendere con responsabilità il tuo impegno di sempre per il paese”.