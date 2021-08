Sicilia: Ocean Viking approda a Pozzallo con 549 migranti a bordo

Ancora nessuno e’ sbarcato dalla Ocean Viking arrivata stamane a Pozzallo. Procedure complesse nel caldo soffocante. Forse oggi sbarcheranno solo i minori non accompagnati. “Intervenga Draghi – dice il governatore della Sicilia, Nello Musumeci – cosi’ non si puo’ andare avanti. Non amo ripetermi e neppure alimentare polemiche sterili.

Dico con forza che la Sicilia continua a essere presa d’assalto dagli sbarchi e che le politiche nazionali non riescono a bloccare questo criminale commercio di carne umana. I viaggi dei ministri degli Esteri e dell’Interno sull’altra sponda del Mediterraneo non stanno raggiungendo gli obiettivi sperati. E l’Europa guarda complice e silente”. A bordo della nave ong Ocean Viking.

Ci sono 549 migranti a bordo, messi in salvo in sei operazioni sar tra il 31 luglio e l’1 agosto. Sono 502 maschi (107 sono i minori e di questi un centinaio non accompagnati) e 47 femmine (11 minorenni) delle quali 17 sono sole, senza un compagno o un genitore e tre in gravidanza. Provengono da 21 paesi diversi.

I piu’ rappresentati sono Bangladesh (107), Egitto (72), Mali (54), Marocco (50) ed Eritrea (49). Viaggiavano su gommoni e natanti in legno sovraffollati gia’ invasi da acqua e carburante, spossati, impauriti e disidratati. Le procedure sono lunghe.