Aggressione a medici e infermieri al PS dell’ospedale Cervello di Palermo, la Fials chiede presidi permanenti

Ennesima aggressione al personale medico, infermieri e operatori sociosanitari del pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo. La scorsa notte, intorno alle 4, un gruppo di circa 7 ragazzi è entrato nei locali forzando la porta d’ingresso e avanzando minacciosi con schiamazzi che hanno svegliato i pazienti in osservazione. Lo denuncia il sindacato Fials di Palermo, che in questi giorni ha chiesto con forza a tutte le istituzioni di realizzare dei presidi permanenti di polizia nei pronto soccorsi di tutti gli ospedali cittadini. Secondo alcuni testimoni, i ragazzi, in apparenza ubriachi, portavano in braccio uno di loro e urlavano di mettergli una flebo. Entrati in triage hanno accerchiato la postazione degli infermieri bloccando le attività in corso in quel momento, per poi fuggire non appena hanno capito che era stata avvisata la polizia. Tanta paura per il personale ma anche per i pazienti che si trovavano in quel momento nei locali. La Fials torna così a chiedere un presidio permanente delle forze di polizia presso i principali pronto soccorso della di Palermo e Provincia, e in particolare a Villa Sofia-Cervello, all’Arnas Civico, nei presidi dell’Asp Palermo, al Giglio di Cefalù. Secondo il sindacato, ”la presenza stabile e continuativa delle forze dell’ordine rappresenterebbe un forte deterrente nei confronti di comportamenti violenti e consentirebbe interventi tempestivi a tutela del personale sanitario e dell’utenza. Si ritiene inoltre necessario valutare ulteriori misure organizzative e di sicurezza, tra cui il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, l’implementazione di procedure di allerta rapida e il rafforzamento dei servizi di vigilanza interna”. Il sindacato ricorda importante convocare l’incontro ”alla luce di quanto accade ogni giorno e considerato l’approssimarsi della stagione estiva, periodo storicamente caratterizzato da un significativo incremento degli accessi ai pronto soccorso e da un conseguente aumento delle criticità gestionali e delle tensioni all’interno delle strutture sanitarie”. (Ter/Adnkronos)