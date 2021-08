Sicilia, M5S attacca Musumeci: “disposto a tutto pur di galleggiare”

“Che Musumeci fosse in enorme difficolta’, lo sapevano tutti, ma che fosse disposto, pur di galleggiare, a rinnegare se stesso, alleandosi con i no vax-cambiacasacca, e’ la plastica dimostrazione che questo governo e’ alla canna del gas”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Giovanni Di Caro, commentando la nascita a palazzo dei Normanni dell’intergruppo tra Diventera’ Bellissima e Attiva Sicilia. “E’ vero – dice Di Caro – che Parigi val bene una messa, ma qui siamo oltre il Triduo, forse alla Novena. Ci chiediamo come fara’ Musumeci a continuare a promuovere la vaccinazione di massa a fianco di coloro che i vaccini aborriscono a tal punto da evocare orribili similitudini tra green pass e Olocasuto.

Un’alleanza del genere e’ un esempio altamente negativo per i cittadini, specie in un momento in cui la recrudescenza della pandemia imporrebbe un cambio di marcia nella politica delle vaccinazioni, che purtroppo stanno arrancando”. “Musumeci – continua Di Caro – ci spieghi pure come fara’ a parlare di etica all’Ars quando si presentera’ a braccetto con chi l’etica ha messo sotto ai piedi, tradendo il mandato che aveva avuto dai cittadini alle elezioni”.