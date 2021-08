San Cataldo. Lista civica “Scruscio” e movimento “Sicilia Nuova” sostengono candidatura a sindaco di Michele Intilla.

SAN CATALDO. La lista civica “Scruscio” e il movimento regionale “Sicilia Nuova”, dopo un’attenta analisi della situazione politico-amministrativa della città di San Cataldo, convergono sulla necessità di dover ridare nuova vita all’attività amministrativa locale attraverso la candidatura a sindaco dell’Avv. Michele Intilla, stimato professionista che, unitamente al Prof. Enzo Maiorana, medico ginecologo e docente universitario di grande esperienza, già individuato come vice sindaco, sapranno ridare lustro alla nostra città.

“Le due forze politiche – si legge in una nota – condividono, principalmente, le finalità di rilancio e di riscatto della comunità sancataldese dopo gli anni bui del dissesto finanziario e dello scioglimento per mafia. La nuova coalizione ha raggiunto un dettagliato accordo di programma sui temi di più stretta attualità e di impellenza amministrativa, concordando sul fatto che, in un momento molto delicato come quello attuale, la politica deve lasciare il passo alle competenze”.

“Peraltro – prosegue la nota – le anime componenti la coalizione affondano le loro radici sia a livello territoriale che a livello regionale con un progetto politico di più ampio respiro in difesa dei diritti dei sancataldesi e dei siciliani. Tra i punti del programma, che sarà presentato a breve, trova spazio il risanamento finanziario dell’ente, la riorganizzazione della macchina amministrativa e del personale, il sostegno al tessuto sociale ed imprenditoriale, l’edilizia, la manutenzione degli edifici scolastici, la cura del verde pubblico, la viabilità, il rilancio della cultura e la valorizzazione dei siti archeologici. Un progetto politico parametrato alla realtà attuale ma con ampio slancio verso un risanamento possibile”.