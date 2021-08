Rassegna Stampa. Caltanissetta prepara la fiera di San Michele: richiesta di assegnazione posti entro il 6 settembre

Nel prossimo mese di settembre il Comune conta di potere tornare ad organizzare la fiera merceologica in onore del santo patrono della città San Michele Arcangelo.

Lo scorso anno fu sospesa a causa della pandemia da Covid-19 ma quest’anno sarà ripresa perché «ci sono – è stato evidenziato – tutti i presupposti per farlo», anche se bisognerà attendere, per la certezza assoluta, quello che succederà entro il prossimo mese di settembre.

La ripresa della fiera merceologica è stata disposta con decreto del sindaco Roberto Gambino che ne ha fissato lo svolgimento dal 26 al 30 settembre nel tratto del viale Regina Margherita compreso tra l’incrocio con viale Amedeo sino alla via Chiarandà come è stato fatto negli ultimi anni.

E’ stata giustificata dal fatto che “gli effetti della pandemia sono in calo e pur nel rispetto della normativa anti Covid-19 è possibile effettuare fiere e sagre” ma “dovrà essere garantito il distanziamento sociale attraverso la verifica del numero dei visitatori che accedono all’interno dell’area della fiera e si dovranno adottare tutte le misure che saranno stabilite nel Piano di Emergenza relativo allo scopo”.

E’ previsto che l’accesso e lo svolgimento della fiera dovranno rispettare rigorosamente i protocolli governativi per lo svolgimento di fiere e sagre al fine di contrastare la diffusione della pandemia. I posteggi che saranno assegnati sono complessivamente 126 di cui 96 per il settore prettamente merceologico e 30 per l’area food.

Saranno delle seguenti dimensioni: 103 di metri 6 x 3, 16 di metri 8 x 3, 6di metri 1° x 3 e 1 di metri 12 x 3. Ci sarà anche lo spazio per gli hobbisti di piccoli oggetti di artigianato che potranno esporre le loro produzioni all’interno della villa Amedeo in 10 stand in legno di metri 2 x 2.

I commercianti interessati dovranno presentare le domande di richiesta di assegnazione dei posteggi per la partecipazione alla fiera entro le ore 12 del 6 settembre.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 10 settembre e sono previsti 5 giorni (entro il 15 settembre) per la presentazione di eventuali ricorsi. La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 7 settembre mentre l’assegnazione dei posteggi sarà effettuata il 20 settembre. A questo punto è augurabile che tutto possa svolgersi come è stato elaborato e programmato.

Ma bisognerà vedere cosa succederà se malauguratamente la Sicilia dovesse essere dichiarata “zona gialla” come si teme che possa accadere.

Foto: archivio