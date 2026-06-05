Caltaqua informa che sono state completate con successo le operazioni di collegamento della nuova condotta all’adduttore principale collegato alle fonti proprie del Comune di Mazzarino.A seguito della conclusione dei lavori, la distribuzione idrica riprenderà secondo il seguente calendario:06/06/2026 Via Roma, Mercadante Bassa; 07/06/2026 Fondaco Vecchio, Fasellari, Salita Montata, Mercadante Alta; 08/06/2026 Santa Lucia, Immacolata, Calvario
Mazzarino, ripresa della distribuzione idrica: ecco il calendario
Ven, 05/06/2026 - 11:27
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