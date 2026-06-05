Vendemmia verde, sette milioni di euro per più di mille produttori vitivinicoli siciliani: pubblicato l’elenco

Approvato l’elenco dei produttori siciliani di vino che riceveranno i contributi economici relativi alla misura “Vendemmia verde” 2026 del Piano nazionale strategico (Pns). L’Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, finanzierà le 1188 domande ammesse con circa sette milioni di euro.

Si tratta di una iniziativa a sostegno del settore vitivinicolo che consiste nell’attribuire ai produttori un sostegno economico per le operazioni di eliminazione totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione, azzerando la resa della superficie coltivata a vite. Questo consente di riequilibrare il mercato nelle zone dove si verificano eccedenze in particolari annate. Lo scopo della misura, introdotta da un regolamento dell’Unione europea, infatti, è quello di salvaguardare l’equilibrio tra domanda e offerta, evitando una depressione del mercato a tutela dei redditi degli agricoltori, ma lasciando inalterato il potenziale di produzione, la tutela del valore paesaggistico e delle tradizioni culturali di determinate aree vitivinicole.

Il bando “Vendemmia verde” concede ai produttori la facoltà di accedere al beneficio del sostegno economico costituito da un pagamento forfettario per ettaro.

I viticoltori, le cui domande sono state ammesse a contributo, sono tenuti ad effettuare le operazioni di distruzione dei grappoli entro il 14 giugno 2026 e a comunicare all’Ispettorato provinciale territorialmente competente, entro la medesima data, tramite Pec, l’avvenuta eliminazione.

L’elenco delle domande ammesse che saranno finanziate è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana a questo link.