Ponte sullo Stretto. Siracusano: “Lo lo realizzerà il centrodestra, inaccettabile attraversare 3 Km in 4 ore”

“La premurosa rettifica dello staff di Enrico Giovannini, che smentisce il titolo di un’intervista che il ministro aveva concesso a ‘Il Mattino’, ci svela il classico segreto di Pulcinella: il governo non ha deciso e non intende decidere in merito alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

A questo punto, lo diciamo da convinti sostenitori di questa grande opera, meglio non perdere tempo e non spendere inutilmente soldi pubblici con un ennesimo studio di fattibilita’, che servirebbe solo a calmierare i grillini e quella parte della sinistra che ancora ragiona con le logiche dello scorso secolo.

Sara’ il prossimo esecutivo, quello di centrodestra, a rivedere i progetti e a costruire il Ponte sullo Stretto. Con buona pace dei falsi ambientalisti e di coloro che vogliono continuare a relegare la Sicilia, la Calabria, e con loro l’intero Mezzogiorno a periferia del Paese.

Una considerazione finale. In questi giorni, a Villa San Giovanni, agli imbarchi per Messina ci vogliono anche tre ore di attesa per cittadini e turisti prima di poter prendere un traghetto.

Magari qualcuno del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili potrebbe provare in prima persona l’ebrezza di attraversare, nel 2021, un tratto di mare di tre chilometri impiegando quasi quattro ore”. Cosi’ Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.