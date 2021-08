Migranti, Sos Mediterranee: “attese disumane prima di sbarcare non siano la norma”

”Sollievo per i 549 sopravvissuti sulla Ocean Viking: domani sbarcheremo a Pozzallo, in Sicilia. Troppo spesso, negli ultimi 3 anni, le persone salvate in mare hanno dovuto aspettare giorni prima di sbarcare, a scapito della loro salute mentale e fisica”.

A scriverlo su Twitter è Sos Mediterranee, aggiungendo: ”Queste attese disumane non possono diventare la norma. I paesi europei devono urgentemente ripristinare un sistema di sbarchi condiviso e solidale. Nel Mediterraneo centrale è in corso una crisi umanitaria”.