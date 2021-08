Mafia, architetti Palermo a Comune “Restauri rudere sorelle Pilliu: è simbolo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Far nascere un Centro di documentazione sulla storia del quartiere Leoni nel rudere delle sorelle Pilliu, come simbolo concreto della resistenza alla mafia dell’edilizia”. L’idea parte dall’Ordine degli Architetti di Palermo presieduto da Iano Monaco che, nel partecipare al dolore per la scomparsa di Maria Rosa Pilliu, lancia una proposta all’Amministrazione comunale. “Restauri, a sua cura e spese, il rudere delle sorelle Pilliu – scrive Monaco a nome di tutto il Consiglio – per farne il concreto simbolo della resistenza delle sorelle Pilliu”. Il rudere della vecchia palazzina si trova in piazza Leoni, alla base di un grande edificio moderno. Maria Rosa (morta ieri per un infarto) e Savina Pilliu, sottolineano gli Architetti “hanno saputo resistere, loro piccole proprietarie di un piccolo bene immobiliare, alla prepotenza e alle lusinghe della mafia dell’edilizia palermitana. Il rudere è isolato e in evidente contrasto con l’edilizia circostante della piazza, come isolate furono nel tempo le sue proprietarie”. L’Ordine auspica anche che vengano “messe in atto, nel palazzo che sovrasta la vecchia palazzina, le prescrizioni riduttive dei distacchi previste dalla sentenza emessa dal Tribunale. Siamo certi – conclude Monaco – che alla richiesta si assoceranno gli altri Ordini e Collegi tecnici della nostra città (Ingegneri, Geologi, Geometri) in modo che, tutti insieme, si possa contribuire, con i propri iscritti, alla redazione del progetto e alla direzione dei lavori”.

(ITALPRESS).