Ius Soli, appello di Letta “A settembre tavolo per nuova legge”

ROMA (ITALPRESS) – “La staffetta 4 per 100 è stata la metafora di tutto: hanno vinto tutti e la storia di Fausto, italiano a tutti gli effetti, italiano dentro, ha colpito tutti. Fausto ha iniziato a vincere medaglie per l’Italia da quando ha fatto 18 anni, una storia che la dice lunga, noi oggi parliamo di quella storia perchè ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi nell’atletica leggera, con tutti i sacrifici che ci ha raccontato. Vorrei che queste storie servissero anche per chi non ha vinto quella medaglia d’oro”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite della 42esima edizione del Festival della Versiliana. “Noi dobbiamo alle storia così una risposta, non è solo per la medaglia d’oro olimpica, le Olimpiadi ci hanno dato uno sguardo sul futuro”, ha aggiunto. Sul tema dello Ius Soli il segretario Letta ha lanciato un appello a tutte le forze politiche: “Subito a settembre si apra un tavolo in Parlamento per fare una nuova legge sulla cittadinanza, rifiuto il ragionamento di chi dice “Si lasci perdere questo e si pensi agli sbarchi”, accostare queste due vicende è un fatto intollerabile, unire queste due cose è offensivo”.

(ITALPRESS).