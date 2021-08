Indagini a Favara per omicidio ex presidente consiglio comunale

FAVARA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – I carabinieri indagano dopo l’omicidio avvenuto ieri pomeriggio a Favara, in provincia di Agrigento. La vittima è Salvatore Lupo, ex presidente del consiglio comunale assassinato con alcuni colpi di pistola mentre si trovava nei pressi di un bar. I militari stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

“Nonostante io non sia più Sindaco, mi sento moralmente obbligata a condannare un gesto di violenza inaudita – aferma Anna Alba, sindaco di Favara fino allo scorso 4 agosto – Un omicidio efferato che colpisce tutta la nostra comunità.

La morte di Salvatore Lupo, anzi l’omicidio di un uomo, un padre, un nostro concittadino è inaccettabile. Confidiamo nel lavoro degli inquirente”.

(ITALPRESS).