Incendi, notte di fuoco in Sicilia: dalle Madonie a Monreale

PALERMO (ITALPRESS) – Per tutta la notte i vigili del fuoco sono stati impegnati in Sicilia e Calabria, dove permangono le maggiori criticità per l’emergenza incendi: oltre 300 gli interventi svolti nelle ultime 12 ore, dall’alba sette Canadair in volo nelle province di Palermo, Messina, Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza. I pompieri sono impegnati nello spegnimento degli incendi boschivi che da giorni stanno interessando Petralia Soprana, nel Palermitano. Senza sosta il lavoro delle squadre schierate a protezione delle abitazioni vicine ai fronti di fiamma. Sempre in provincia di Palermo, dalle Madonie a Monreale si sono susseguiti una serie di focolai. Roghi nella zona di Geraci Siculo, sulle Petralie e nella zona di Monreale, a San Martino delle scale e nella frazione di Montefiascone. Oggi intanto a Palermo, il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, con il viceministro dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, incontrano il presidente dell’Anci e sindaco di Palermo Leoluca Orlando e i sindaci dei comuni più colpiti dagli incendi che hanno interessato in questi giorni l’Isola e per confrontatosi con le categorie produttive. “Come per la Sardegna – hanno detto Patuanelli e Todde – abbiamo deciso di recarci in Sicilia per incontrare i sindaci dei comuni più colpiti dagli incendi e le categorie produttive. Il governo vuole dimostrare estrema vicinanza ai territori, confermando che il governo non ha alcuna intenzione di lasciarli soli. Oggi è la conferma che lo Stato c’è e non vuole lasciare nessuno indietro”.

(ITALPRESS).