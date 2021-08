Incendi: brucia il centro sud e il termometro supera i 40 gradi

Ancora una giornata di lotta agli incendi boschivi, in particolare nel centro-sud del Paese, mentre la colonnina di mercurio continua a salire e il vento non aiuta le operazioni di spegnimento. In Sicilia, le fiamme stanno distruggendo un’ampia porzione di vegetazione a Roccapalumba, vicino ad alcune abitazioni della frazione Regalgioffoli.

Un altro incendio e’ scoppiato nella zona di Poggioreale. In mattinata, sull’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” il traffico e’ stato bloccato, in direzione Palermo, tra Salemi e Gallitello, per la presenza di un incendio al km 73 ai margini della carreggiata. Intanto nella parte occidentale dei Nebrodi sono ripresi i roghi che nei giorni scorsi avevano provocato danni alle aziende zootecniche.

In Toscana, un incendio e’ divampato in localita’ il Colle nel comune di Quarrata (Pt). Le fiamme sono partite in prossimita’ di una scuola e stanno interessando un vasto appezzamento costituito da olivi, zone incolte e parzialmente boscate.

Un’emergenza, quella degli incendi, che sembra destinata a durare nei prossimi giorni. Il Paese, infatti, nei prossimi giorni sara’ interessato da temperature molto elevate. A partire da oggi, domenica 8 agosto, le temperature subiranno un aumento su tutto il Centro-Sud, raggiungendo valori elevati nelle giornate di martedi’ e mercoledi’, 10 e 11 agosto. In queste due giornate le localita’ interne della Sicilia e della Sardegna registreranno valori prossimi ai 45°C.

“Sul fronte della lotta agli incendi boschivi abbiamo alle spalle giornate impegnative e drammatiche – ha detto Curcio – e le temperature che ci attendiamo nei prossimi giorni ci impongono la massima attenzione”.