Il Nisseno Valerio Pirrone alla Palermo Tattoo Convention 2021

Spettacoli di burlesque e draglesque, serate di show sportivi, training di autodifesa per adulti e adulte e bambine e bambini con focus sul contrasto al bullismo, una serata di wrestling acrobatico e una di boxe, giochi a premi, musica dal vivo, dj set, la partecipazione di Radio Time e ovviamente tatuatori e tatuatrici in arrivo dagli studi di il mondo per il festival del tatuaggio che si tiene dal 2 al 5 settembre al PalaGiotto di Palermo.

Palermo Tattoo Convention torna dopo un anno di pausa per la settima edizione e si sposta alla Fiera PalaGiotto in piazza Lennon: 8mila metri quadri che verranno allestiti per ospitare per la prima volta l’evento dedicato agli estimatori del tatuaggio che potranno incontrare alcuni tra i piu’ noti maestri di questa arte, in citta’ per marchiare la pelle dei loro fan e per partecipare ai contest stilistici e alla premiazione finale.

Nella quattro giorni lo spazio si trasforma in un village di spettacoli, musica e divertimento, tra performance di ogni genere e attivita’ per tutti e tutte, bambini compresi, come i corsi gratuiti di autodifesa pensati per i grandi ma anche per i piu’ piccoli che oltre ad avere libero accesso a gonfiabili e giostre potranno partecipare a un focus dedicato al contrasto al bullismo organizzato in collaborazione con Dynamic Sport Center.

Le aree di food & beverage ospitano chioschetti di street food, bakery decorativa e birre artigianali mentre oltre venti sono gli stand di merchandising, curiosita’ e shopping da fare in totale serenita’ grazie al servizio di dogsittig e dog care a cura di Pet Friends per chi volesse portare con se’ l’amico a quattro zampe. E la sera? Le serate sono ricche di spettacoli come le sfilate delle tattoo models, performance di burlesque femminile e maschile a cura di Bon Bon Cherry e dell’artista in drag Albah Bernaux, live dj set a cura dei party designer di The Popshock e vedranno anche svolgersi importanti eventi sportivi: la serata del live siciliana wrestling show, la presentazione del world martial kombat e una tappa dello show europeo di k-boxe con i campione italiano che combattera’ contro il campione spagnolo.

I maestri del tatuaggio presenti sono oltre cento, tra gli ospiti speciali e i giudici di gara anche Michael Mazzone, il tatuatore di Gianluca Vacchi, Gue Pequeno e Sfera Ebbasta, il giapponese Koji Yamaguchi, la thailandese Onny Somboon con i suoi lavori realistici super coloratie il vietnamita Vu Ngoc Tan esperto di Irezumi giapponese.

Tra gli artisti siciliani gli storici tatuatori palermitani Christian Boatta, Vite, Sandro Stagnitta e Fabio La China, da Messina Stefano Del Popolo, da Castelbuono Franceso Baio, da Agrigento Alfonso Ferlisi con i suoi incredibili lavori realistici e da Caltanissetta Valerio Pirrone, autore delle grafiche dei premi dei tattoo contest.

Tutti e tutte insieme presenteranno le novita` legate ai generi e alle diverse scuole di tatuaggio, ognuno nel proprio mini studio allestito per l’occasione.