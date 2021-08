Esodo, weekend da bollino nero: 4 italiani su 10 in movimento

È scattato l’unico weekend da bollino nero per il traffico intenso dell’estate 2021 con oltre 4 italiani adulti su 10 (41%) che quest’anno hanno scelto il mese di agosto per andare in vacanza con la risalita dei contagi e l’entrata in vigore del green pass.

È la fotografia scattata dall’indagine Coldiretti/Ixè in occasione del primo fine settimana di grande esodo di agosto in cui si prevedono i maggiori volumi di traffico dell’estate, con una previsione di massima criticità da bollino nero e rosso secondo il Piano dei servizi per l’esodo estivo 2021 di Viabilità Italia.

Punte record di 3.500 transiti all’ora sull’autostrada A4 con un incremento di passaggi alla barriera di Trieste Lisert dell’11% rispetto allo scorso fine settimana. Nonostante l’aumento del traffico complessivo del 2% confrontato a sabato 31 luglio (78.301 transiti in uscita rispetto a 76.567 registrati alle 15,00 di oggi) con una proiezione a fine giornata di quasi 200mila veicoli, l’intero sistema autostradale della rete di Autovie Venete ha retto.

Al Lisert, alle 15, si registravano 5 chilometri di coda. Traffico intenso, ancora, ma nessuna criticità nel weekend sulle tratte gestite da Concessioni autostradali venete. La mattinata del sabato da bollino rosso è proseguita solo con qualche rallentamento in A4, tra Padova Est e il bivio con la A57 in direzione Trieste, percorso in questa prima parte di giornata da 15.809 veicoli in direzione del litorale, con picchi sopra i tremila mezzi l’ora.

Flussi sostanzialmente simili anche in direzione Milano, con 16.133 transiti nella mattinata. Attese tutto sommato brevi alla barriera di Venezia-Mestre in A57, dove è stato registrato il transito di 11.015 veicoli in uscita, sostanzialmente simili rispetto al sabato omologo del 2020 e a sabato scorso, mentre in entrata (direzione Milano) si sono registrati 8.246 passaggi: +6,62% rispetto allo scorso anno.

La pandemia ha ritardato le partenze e accentuato – sottolinea Coldiretti – la tendenza tutta nazionale a concentrare le vacanze nel mese di agosto che è di gran lunga il più gettonato dell’estate con ben 20,8 milioni gli italiani che lo hanno scelto, nonostante un leggero calo rispetto allo scorso anno (-1%). A mancare sono però – stima l’associazione – circa 4 milioni di turisti stranieri con i pernottamenti dall’estero durante il mese che praticamente dimezzati rispetto allo stesso periodo prima della pandemia, con la ripresa dei contagi e le limitazioni ai viaggi che hanno fortemente ridimensionato le iniziali previsioni ottimistiche.Intanto, quella che sta per iniziare sarà una settimana segnata dalle temperature bollenti soprattutto al Sud, con la colonnina di mercurio che arriverà a superare in alcune località anche i 40 gradi nella settimana che si concluderà a Ferragosto.Secondo la Coldiretti, ancora, una fetta importante dei cittadini in viaggio ha optato per ferie di prossimità alla riscoperta delle bellezze sotto casa ma in ogni caso le destinazioni nazionali sono preferite da quasi tutti.

Se la spiaggia resta la meta preferita, con la preoccupazione degli assembramenti cresce il turismo in montagna e la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane, in alternativa alle destinazioni turistiche più battute, mentre crollano le presenze nelle città.