Covid Sicilia. Nelle ultime 24 ore stabile numero contagi, risale indice di positività, aumentano ricoveri.

Sono 1101 le persone positive al Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal report quotidiano del Ministero della Salute. Dunque, scende, se pur di poco, il numero di contagi rispetto alla giornata di ieri nell’Isola quando erano stati 1134. Tuttavia, i tamponi processati sono stati 13.954 con un indice di positività pari al 7,9% contro il 6,8% di ieri. Aumentano i ricoveri ( 32 di cui 6 in terapia intensiva), mentre le vittime nell’Isola sono 13.

Le persone guarite dal Covid sono state 392. Al momento il numero delle persone positive nell’Isola è di 16.930, di cui 499 ricoverati in ospedale in malattie infettive, 65 in terapia intensiva e 16.366 in quarantena domiciliare. Il totale dei guariti è di 230.448 mentre il numero dei decessi sale a 6134 da quando è scoppiata la pandemia.

Facendo riferimento alle singole provincie i dati sono di 22 nuovi positivi a Palermo, 234 a Catania, 115 a Messina, 100 a Siracusa, 162 a Ragusa, 8 a Trapani, 82 a Caltanissetta, 101 ad Agrigento e 77 ad Enna.