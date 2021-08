Covid. Per Ferragosto a Palermo vietati stazionamenti in Parco della Favorita e riserva di Monte Pellegrino.

Anche per due tradizionali mete ferragostane per tanti palermitani come il Parco della Favorita e il Monte Pellegrino sarà vietato lo stazionamento in occasione del Ferragosto. Tale misura è stata adottata dal sindaco Leoluca Orlando, nell’ambito delle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Covid-19, e in relazione alle alte temperature che si registrano in questi giorni e al rischio incendi.

L’ordinanza dispone il divieto dalla mezzanotte di oggi, 13 agosto, sino alle ore 24 del 15 di agosto di stazionamento nel Parco della Favorita e nell’Area della Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino. Dunque, niente picnic con tavoli e sedie, niente fuochi o fornelli e niente attendamenti.