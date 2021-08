Carabinieri arrestano 91enne calabrese in possesso di un’arma clandestina

Ha patteggiato la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione l’uomo di 91 anni, R.A., arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Crotone perche’ trovato in possesso di una pistola clandestina.

L’arma e’ stata trovata nell’abitazione dell’anziano nel corso di una perquisizione. Si tratta di una pistola “Beretta” calibro 7.65, con matricola abrasa.

In casa di R.A., inoltre, sono stati rinvenuti un silenziatore artigianale per arma da fuoco, dieci cartucce calibro 7,65 ed un flacone di lubrificante per armi.

Sono state avviate indagini per accertare se l’anziano fosse solo il custode di arma e munizioni per conto di altri e se la pistola sia stata utilizzata in qualche azione delittuosa.

Foto: archivio