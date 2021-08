Accorpamento Camera Commercio: Gambino tra i Sindaci che si appellano a Musumeci

Il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, di Ragusa Giuseppe Cassì, di Siracusa Francesco Italia, di Agrigento Francesco Miccichè, di Trapani Giacomo Tranchida hanno scritto al Presidente Musumeci per affrontare il problema dell’accorpamento delle Camere di Commercio dei comuni capoluogo siciliani.

Una nota condivisa anche dal Sindaco di Enna Maurizio Dipietra dato che Camera di Commercio di Enna è già stata accorpata a quella di Palermo.

“Con una recente norma, il Parlamento ha disposto l’accorpamento delle Camere di Commercio delle province di Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Agrigento e Trapani.

Gli scriventi hanno già avuto modo di contestare con forza la norma inopinatamente inserita nel

contesto della Legge finanziaria che penalizza enormemente le imprese ed i nostri territori.

Entro il 22 c.m. la Regione Siciliana ha la possibilità di modificare tale provvedimento; noi chiediamo il suo autorevole intervento al fine di mantenere i livelli dei servizi sui territori e soprattutto al fine di ripristinare la collocazione provinciale delle Camere di Commercio, in una fase delicata come quella che stiamo attraversando non ci possiamo permettere il lusso di penalizzare ancora di più le nostre imprese ed i nostri territori.

Confidando in un suo intervento, restiamo a sua disposizione per un eventuale incontro”.