Sicilia, dimentica cane in auto per sei ore: Cc lo salvano e denunciano padrone

Ha dimenticato per piu’ di sei ore sotto il sole chiuso in auto il cane, che fortunatamente e’ stato salvato stamane da una passante che ha chiamato i carabinieri. E’ accaduto stamane a CATANIA intorno alle 10.30 in via Luigi Capuana.

Dalla targa dell’auto i militari sono risaliti al padrone, un giovane. L’animale accusava i primi segni di malessere quando il padrone l’ha liberato, raccontando di essere tornato a casa alle 4 del mattino e di essersi dimenticato della presenza del cane a bordo. Il giovane e’ stato denunciato per abbandono di animali. (Ansa)