“Sconcerto”, i giovani della GOS del maestro Raimondo Capizzi a Terrasini per ridare vita ad anni 80,90 e 2000.

Un’orchestra che suona musica disco-dance anni 80-90, sembra un ossimoro eppure sarà realtà. Domenica 18 luglio alle ore 21.00 al Palazzo D’Aumale di Terrasini verrà messo in musica lo “sconcerto”. Ecco il perché di questo titolo spiegato dal Direttore musicale dell’evento Raimondo Capizzi: “Sconcerto nasce durante il lockdown, un’idea talmente folle che solo in quel periodo poteva venirmi in mente, eppure dietro a quella pazza idea poteva nascondersi qualcosa di più, e così è stato.

Naturalmente il titolo è puramente una storpiatura per definire lo stile della serata, non è un concerto classico, ma proprio il contrario. Ecco l’obiettivo è plurimo” – continua Capizzi – ” Avvicinare i giovani a quella che, per alcuni, è una cosa che non appartiene loro, cioè l’orchestra. Naturalmente esclusi gli appassionati e i musicisti. Io, 25 enne, ho voglia di far capire che un’orchestra non fa parte di un mondo a parte, ma è soprattutto un gruppo di persone pronte a divertirsi, crescere e studiare assieme. Abbiamo fatto opere, musica sinfonica (Mahler, Tchaikovsky, Mozart) ogni tanto staccare la spina ci vuole. Bene la serata di domenica 18 sarà una serata di puro divertimento e spero che lo sia anche per chi assisterà ad un evento più unico che raro”.

Dunque, la musica di Gigi D’Agostino, Jennifer Lopez, Lou Bega, Elvis, The Village People, Ed Sheeran ed altri, sarà suonata da un’orchestra ritmo-sinfonica. Un evento musicale unico nel suo genere e certamente curioso. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e l’evento è promosso da Siciliarte opera management Nuccio Anselmo e il Comune di Terrasini.