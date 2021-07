Progressioni orizzontali Libero Consorzio di Caltanissetta: “L’atto é stato annullato; ora, a distanza di mesi, si cerca di riproporlo”.

Riceviamo e pubblichiamo comunicato con il quale l’avv. Giuseppe Smecca fa alcune precisazioni rispetto ad un articolo pubblicato dal nostro giornale sulle progressioni orizzontali del personale in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

“Il sottoscritto avvocato Giuseppe Smecca, a seguito di lettura del Vs. articolo dello scorso sei luglio in merito alla pubblicazione delle graduatorie aventi ad oggetto la progressione economica orizzontale del personale in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, espone quanto segue.

Dalla lettura dell’articolo, ecco che un rappresentante sindacale lamenta la mancata pubblicazione delle graduatorie in questione, così spingendo in tal senso, dichiarazione con riferimento alla quale ritengo doverose, però, alcune precisazioni nell’interesse di M.R.P., appunto mia assistita.

L’Ente in questione aveva provveduto alla pubblicazione di dette graduatorie già ai primi di gennaio 2021, ma a seguito di contestazione della mia assistita, Invero avanzate mio tramite, oltre a quelle di altro personale dipendente, l’atto é stato annullato. Ora, a distanza di mesi da detto annullamento, si cerca di riproporre lo stesso atto appunto in precedenza annullato, senza che nelle more siano, però, pervenute novità, correzioni o modifiche di sorta che ne possano giustificare la pubblicazione.

Come già ribadito in precedenza, la procedura risulta viziata da diverse anomalie, oltre al fatto che siamo in presenza di decisioni con le quali si annullano e modificano radicalmente precedenti principi consolidati e voluti dalle stesse rappresentanze sindacali che oggi, invece, optano per una soluzione ovvero una interpretazione diversa, per cui non ha alcun senso chiedere e pressare per la pubblicazione di una graduatoria già inficiata sul nascere, e per di più con la consapevolezza che simile scelta avrà conseguenze che saranno sottoposte al vaglio dell’A.G”.