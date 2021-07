Milan, al via la preparazione: convocato il talentuoso nisseno Enrico Di Gesù

Nel Milan che oggi inizia la preparazione estiva in vista della stagione 2021/22 tra i convocati c’è anche il talentuoso nisseno, classe 2002, Enrico Di Gesù: il giovane calciatore ha varcato il cancello di Milanello per mettersi agli ordini di mister Stefano Pioli.

L’apertura dei lavori sarà anticipata dalle parole dell’allenatore: alle ore 14.00, in diretta su Milan TV, sul canale Youtube e sull’App ufficiale, il tecnico del Milan risponderà in conferenza stampa alle domande dei giornalisti, iniziando a tracciare il percorso di avvicinamento al prossimo campionato di Serie A e l’atteso ritorno in Champions League.

I palloni da calcio torneranno a rotolare a Milanello poco più tardi, per la seduta che darà l’avvio alla stagione sportiva 2021/2022. Milan TV, l’App ed il canale Twitch garantiranno ampia copertura al rientro dei calciatori dopo le vacanze estive, per vivere da vicino l’atmosfera della ripresa su tutte le piattaforme rossonere.

La convocazione per la preparazione “certifica” la crescita dell’atleta costantemente monitorato dallo staff del Diavolo, dopo aver rigorosamente e brillantemente compiuto la trafila delle giovanili: Under 15, Under 16, Under 17 e Primavera (sua squadra di riferimento),

Di Gesù già nella scorsa stagione, per merito delle strepitose prestazioni offerte nella Primavera, aveva avuto il piacere e l’onore di “assaggiare” l’aureo clima della prima squadra con le convocazioni, il 12 gennaio per il match di Coppa Italia con il Torino ed il 18 gennaio nella gara di campionato, disputata in Sardegna, contro il Cagliari.

Il mancino nisseno, molto apprezzato dall’entourage rossonero oltre che per le evidenti ed indiscutibili doti tecniche e fisiche anche per la maturità e la compostezza, mosse i primi passi nella CL Calcio di Giovanni Italia per poi transitare nella Sancataldese, sempre sotto l’egida del Milan. (Foto by acmilan.com)