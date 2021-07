Malore mentre fa il bagno: morto un uomo a Mondello.

Stava facendo il bagno quando, improvvisamente, ha avvertito un malore rivelatosi fatale nonostante l’intervento di tanti bagnanti presenti in quel momento in zona e dello stesso 118.

E’ morto così a Mondello un uomo che stava facendo il bagno. La vittima, che non è stato possibile identificare da subito in quanto non aveva con sé i documenti di riconoscimento, si è sentita male a pochi metri dallo storico stabilimento balneare “Charleston”.

Inutili i tentativi di rianimarlo in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Sul posto anche la Guardia Costiera. L’uomo, infatti, nonostante gli aiuti non ce l’ha fatta.