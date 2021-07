Giallo nel siracusano: ritrovate morte a distanza di pochi giorni madre e figlia. La Procura apre inchiesta.

E’ finita sotto la lente d’ingrandimento della Procura della Repubblica di Siracusa la vicenda legata alla morte di due persone, madre e figlia, ritrovate a Lentini, nel Siracusano, a distanza di pochi giorni l’una dall’altra.

La figlia, di 54 anni, è stata ritrovata in avanzato stato di decomposizione nell’appartamento in una palazzina di via Gorizia. In un garage di via Murganzio, invece, la Polizia ha ritrovato il corpo senza della madre.

In queste ore i carabinieri sono impegnati nell’accertare come le due donne siano morte anche se, da una prima ispezione cadaverica, pare che le due donne non presenterebbero segni di violenza.