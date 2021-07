Covid. Vaccino russo Sputnik V efficace contro le nuove varianti del virus.

Il vaccino russo Sputnik V contro Covid-19 “ha prodotto titoli neutralizzanti protettivi contro le nuove varianti” di Sars-CoV-2 tra cui “Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma P.1 (identificata per la prima volta in Brasile), Delta (B.1.617.2) e B.1.617.3 (trovate in India per la prima volta) e varianti endemiche di Mosca B.1.1.141 e B.1.1.317”.

Lo annunciano in una nota il Gamaleya National Research Center of Epidemiology and Microbiology e il Russian Direct Investment Fund (Rdif). La ricerca alla base di questi risultati è stata pubblicata sulla rivista ‘Vaccines’.

“Ad oggi Sputnik V è stato registrato in 67 Paesi in tutto il mondo con una popolazione totale di oltre 3,5 miliardi di persone”, evidenziano dal centro Gamaleya. Afferma Alexander Gintsburg, direttore del Gamaleya: “I nostri studi hanno dimostrato forti risultati di Sputnik V contro le nuove varianti di Sars-CoV-2”. Oggi lo Sputnik V “è uno dei vaccini più efficaci contro le varianti già note e quelle più recenti del coronavirus, grazie al suo approccio unico che prevede l’utilizzo di due diversi vettori adenovirali come meccanismo di azione”.(Fonte Adnkronos).