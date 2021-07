Covid. In Francia gli esperti del Consiglio Scientifico raccomandano giro di vite per bloccare la diffusione della variante Delta.

Relativamente alla diffusione della variante Delta in Francia, in attesa degli annunci del presidente francese Emmanuel Macron lunedì sera, gli esperti del Consiglio scientifico hanno raccomandato un giro di vite per bloccare la diffusione della mutazione nel paese, attraverso la vaccinazione obbligatoria del personale sanitario e l’adozione di “misure restrittive” localizzate.

In un parere, il Consiglio avverte che “una quarta ondata legata alla variante Delta potrebbe verificarsi rapidamente, con conseguenze per il sistema sanitario, malgrado il livello elevato delle immunizzazioni”. La variante Delta è responsabile ormai di una maggioranza di nuovi casi nel paese, ed è risultata presente nel 51,7% dei test di screening selezionati, secondo Santé Publique France.

La sua progressione è stata molto rapida, considerato che all’inizio della settimana era presente nel 30% appena delle infezioni. Questa diffusione fa temere un forte rialzo dei contagi e il verificarsi di una quarta ondata pandemica nel corso dell’estate. (Fonte Adnkronos).