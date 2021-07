Coco e Natale (SAP): “Il Commissariato di PS di Niscemi non chiude”.

“Il Commissariato di PS di Niscemi non chiude”. Lo ha reso noto, tramite un comunicato stampa, direttamente da Roma, il segretario nazionale del Sap (Sindacato autonomo Polizia) Giuseppe Coco, che insieme al Segretario Provinciale Vito Natale, non ha smesso un solo istante di seguire la vicenda.

“Un’attività a tutto campo del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) che ha permesso” – afferma Giuseppe Coco – “di ricevere, tramite il Segretario Generale Stefano Paoloni e l’onorevole Gianni Tonelli, rassicurazioni direttamente dal Sottosegretario al Ministero dell’Interno, On.le Nicola Molteni, rispetto al fatto che il Commissariato di PS di Niscemi non chiuderà e che a Roma, al Dipartimento della PS, si sta lavorando per cercare dei locali alternativi nei quali trasferire l’importante presidio di legalità e sicurezza per i cittadini onesti e perbene di Niscemi”.

“La vicenda – ha proseguito la nota – ha avuto inizio qualche settimana addietro con la pubblicazione di un articolo stampa che riportava la notizia di una imminente chiusura del Commissariato a seguito di una sentenza esecutiva di sfratto fissata per il prossimo 13 gennaio. Notizia, peraltro, mai smentita nei giorni seguenti dalle autorità locali.

Da subito la segreteria provinciale di Caltanissetta si è attivata per scongiurare un possibile e sciagurato arretramento dello Stato in un comune complesso, sotto l’aspetto criminale-mafioso, come quello di Niscemi.

Alcuni giorni dopo aver appreso la notizia, una delegazione del SAP, composta dal Presidente Rosario Indelicato, dal Segretario Nazionale Giuseppe Coco dal Segretario Regionale Piero Billitteri e dal Segretario provinciale Vito Natale, ha incontrato il Questore e il Prefetto di Caltanissetta per avere contezza sulla reale situazione dello sfratto, della sua esecutività e sulle possibili soluzioni alternative al momento oggetto di attenzione.

In attesa di un incontro con il sindaco e il presidente del consiglio di quel comune, non ancora avvenuto, la Segreteria Generale a Roma – continua il segretario provinciale Vito Natale – contestualmente, ha avviato una serie di interlocuzioni con il vertice del Viminale che hanno portato, a oggi, ad acquisire la comunicazione da parte del Sottosegretario Molteni che il commissariato di Niscemi non verrà chiuso né tantomeno trasferito presso altro comune”.