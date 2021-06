C’e’ stata troppa confusione sui vaccini da parte di Aifa e Cts, “non bastano i consigli ma risposte chiare”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini parlando al Forum Ansa. Salvini fa anche riferimento al vaccino Sputnik la cui richiesta di autorizzazione “giace dal 5 marzo all’Ema”.

“E’ una follia perche’ se un cittadino di Sanmarino vuole andare a Rimini o uno straniero vaccinato con Sputnik vuole venire in vacanza in Italia non gli e’ riconosciuta tale possibilita’, allucinante”.