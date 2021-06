Sutera, il consigliere comunale Giuseppe Carrubba guiderà il gruppo cittadino di Fratelli d’Italia

Anche a Sutera nasce il circolo “Fratelli d’Italia”. Con l’attuale carica di consigliere comunale, Giuseppe Carrubba, è entrato a far parte della squadra di Fratelli d’Italia per guidare il partito di Giorgia Meloni nel comune del Vallone. Nonostante la giovane età, Giuseppe rappresenta un simbolo storico della Destra suterese, in quanto, figlio del compianto Marco Carrubba, già Sindaco del comune di Sutera e militante storico del MSI prima e di AN dopo.

La nostra squadra si sta radicando in ogni comune della nostra provincia – dichiara il presidente provinciale del partito Fabiano Lomonaco – nell’ottica della creazione di una nuova classe dirigente che lavorerà ad un cambio di rotta nella gestione, sia politica che amministrativa del nostro territorio, nella consapevolezza che saremo i protagonisti di questo cambiamento. Sono sicuro che Giuseppe riuscirà a rappresentare le istanze dei suoi concittadini, proprio perché il suo percorso politico andrà nella direzione indicata dal nostro Presidente nazionale Giorgia Meloni.

“Felice ed orgoglioso di aver preso parte di questo grande progetto che è Fratelli D’Italia; una scelta pensata e considerata da tempo, che oggi finalmente è maturata nella formazione del circolo nella mia Sutera. Credo e spero tanto di poter fare del bene per la mia amata cittadina, come fecero mio nonno e mio padre prima di me, entrambi militanti nel Movimento Sociale Italiano e in Alleanza Nazionale, per poi purtroppo rimanere “orfani” del partito. Fratelli D’Italia è il partito in cui mi rispecchio, partito che tiene alti i valori di destra.” Così scrive il consigliere comunale Carruba.

Ancora una volta il partito ha trovato la sua maggiore espressione nei giovani che vedono nella coerenza, che contraddistingue Fratelli d’Italia, una nuova prospettiva per il futuro.