Sanità Gela, Mancuso (FI): “Il Vittorio Emanuele è diventato centro prescrittore per l’asma. Straordinario risultato”

“Finalmente il presidio Vittorio Emanuele della città di Gela è diventato centro prescrittore per l’asma mediante terapia biologica. È uno straordinario traguardo raggiunto grazie al lavoro profuso. Non possiamo che ringraziare l’impegno di tutti, a cominciare dal primario, Antonino Biundo e da tutti i medici che si occuperanno di questa attività. Grande risultato per garantire un servizio alle persone più bisognose e anziane”.