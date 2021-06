Lega, Niscemi: Valentina Spinello nominata coordinatrice cittadina

Ripresa l’attività politica sul territorio, non si arresta la strutturazione della Lega in Provincia di Caltanissetta.

Dopo la nomina di diversi referenti comunali, ed il completamento del Direttivo provinciale con la nomina del Responsabile Enti Locali, con la condivisione del Segretario regionale, On. Nino Minardo, è stata ufficializzata la nomina del Coordinatore cittadino di Niscemi: la Psicologa Valentina Spinello, già Assessore comunale ed attuale Consigliere d’Opposizione.

“Valentina Spinello è nella Lega dal 2017, vanta già un’esperienza amministrativa ed è stata il Consigliere Comunale più votato di Niscemi alle scorse amministrative. La sua è una meritata conferma alla guida del partito di Matteo Salvini a Niscemi, la sua esperienza e le sue capacità contribuiranno a rafforzare la Lega in Provincia di Caltanissetta” – così il Coordinatore Provinciale, Oscar Aiello, si congratula con la Dott.ssa Spinello per la sua nomina.

Consigliere Spinello : “Ringrazio il segretario regionale, on. Minardo, e il coordinatore provinciale, Oscar Aiello, per la fiducia rinnovatami, continuerò a lavorare per la Lega e per il mio territorio sempre all’insegna del lavoro di squadra e per il bene comune.”