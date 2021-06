Girgenti Acque, Miccichè presidente Ars: “Nulla da nascondere, tutto dichiarato”

“Non ho nulla da nascondere poiche’ tutto cio’ che ho ricevuto da Girgenti Acque, e’ stato puntualmente dichiarato. Bastava chiamarmi ed avrei fornito tutte le spiegazioni e la documentazione in mio possesso. Tutti i contributi che ho ricevuto per la mia campagna elettorale, non solo quelli di Girgenti Acque, li ho puntualmente dichiarati.

Ho anche la delibera del consiglio di amministrazione che ha deciso il contributo”. Cosi’ il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micciche’, ha commentato le indiscrezioni che lo riguardano su presunti illeciti contributi elettorali nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Agrigento su Girgenti Acque.