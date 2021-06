Caltanissetta, la Brigata “Aosta” dona il sangue in Sicilia: nell’Operazione “Strade Sicure” collabora con l’AVIS

Si è conclusa oggi l’iniziativa per la raccolta volontaria di sangue a cui hanno aderito i militari dell’Esercito impiegati nell’Operazione “Strade Sicure” del Raggruppamento Sicilia Occidentale, svolta in collaborazione con la locale sede dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) di Caltanissetta. I militari, effettivi al 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo, hanno contribuito così a garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti coloro che ne avranno necessità, impegnandosi inoltre, a ripetere questo gesto di solidarietà nei prossimi mesi con i volontari del 6° Reggimento Bersaglieri.

Un atto di generosità da parte dei militari della Brigata “Aosta” in un periodo caratterizzato dal calo delle donazioni che ogni anno con l’approssimarsi della stagione estiva può mettere seriamente a rischio le terapie salvavita e gli interventi chirurgici programmati e in urgenza. Tutte le operazioni di donazione, condotte dai volontari dell’AVIS, hanno rispettato pienamente le misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, attenendosi alla circolare del Ministero della Salute, diramata attraverso il Centro Nazionale Sangue, che indica le nuove misure di sicurezza per i donatori di emocomponenti.

Il Raggruppamento “Sicilia Occidentale”, attualmente sotto la responsabilità del Reggimento “Lancieri di Aosta” (6°) di Palermo, opera in concorso e congiuntamente con le Forze di Polizia nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, con competenza territoriale sulle province di Palermo, Trapani, Caltanissetta e Agrigento, compresa l’isola di Lampedusa.