Aree naturali protette. Gruppo Ars “Diventerà Bellissima” presenta disegno di legge per la gestione delle riserve naturali.

Il Gruppo Ars Diventerà Bellissima presenta il Disegno di Legge in materia di Riordino e gestione delle riserve naturali e della rete Natura 2000. Prima firmataria del DDL, il Presidente della Commissione Territorio e Ambiente, On. Giusi Savarino.

“Questo ddl vede la luce dopo un percorso di analisi serio e minuzioso che mira a promuovere una gestione unitaria e coordinata del sistema delle riserve naturali della Regione Siciliana, dei siti facenti parte della Rete europea Natura 2000 e dei geositi sul territorio”.

“L’obiettivo – prosegue la deputata – è quello di condividere un sistema di tutela del patrimonio naturalistico oltre che di promozione delle attività di fruizione naturalistica ed educazione ambientale attraverso la costituzione dell’Agenzia Regionale delle Aree Protette e il relativo Piano di gestione, e agevolando l’accesso ai fondi europei disponibili”.

“Le aree naturali protette – conclude Savarino – svolgono l’importante funzione di preservare la natura e si costituiscono come fondamentale strumento al servizio della sostenibilità. Pertanto è nostro dovere tutelare le professionalità cresciute in questi anni, riordinare e salvaguardare un settore cruciale di sviluppo per la Sicilia”.