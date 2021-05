Vaccini, Mattarella in visita all’Hub della Fiera di Palermo

È iniziata tra gli applausi delle persone presenti all’Hub della Fiera di Palermo, la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che è stato accolto dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Il governatore ha accompagnato il capo dello Stato all’interno della struttura allestita nel padiglione 20 e dedicata alle vaccinazioni. Proprio ieri l’Hub aveva raggiunto il nuovo record di 6.200 somministrazioni giornaliere.

Al termine della visita, il presidente Musumeci ha dichiarato: «Abbiamo sottolineato al presidente della Repubblica come la Sicilia si sia intestata un’iniziativa, poi ripetuta in altre parti d’Italia, per dare la possibilità di assicurare il vaccino ai senza tetto, ai senza fissa dimora, a coloro che neanche sapevano di averne diritto. Da qualche giorno la Sicilia ha superato la media nazionale in termini di somministrazioni, adesso aspettiamo una gran quantità di dosi per continuare in estate l’opera di immunizzazione e mettere al sicuro almeno il 70% della popolazione ed avere la immunità di gregge».

Durante la visita del capo dello Stato erano presenti anche il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, il generale Maurizio Scardino, Comandante del Comando Militare Esercito Sicilia, il commissario per l’emergenza Covid di Palermo Renato Costa, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il direttore generale dell’Asp Daniela Faraoni, il dirigente generale dell’assessorato alla Salute Mario La Rocca e il dirigente generale della Protezione Civile regionale, Salvatore Cocina

«Noi siamo entusiasti – dichiara il commissario Covid di Palermo Renato Costa – La visita del presidente della Repubblica ci ha riempiti di orgoglio e felicità ma soprattutto ci ha dato la carica per continuare a lavorare al massimo. Il presidente si è trattenuto più del previsto all’interno del padiglione 16, cuore pulsante dell’attività sanitaria e amministrativa della Fiera del Mediterraneo. Un onore per noi e per tutti i nostri ragazzi che stanno dando tanto per combattere contro la pandemia».

Dopo la visita al padiglione 20, durante la quale si è soffermato anche con alcuni operatori al lavoro, il presidente della Repubblica ha visitato anche la vicina struttura che ospita gli uffici amministrativi. Prima di lasciare l’edificio, anche in questo caso tra gli applausi, il presidente Mattarella ha accolto l’invito degli operatori a scattare un selfie. A partire dal mese di febbraio, l’hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo ha somministrato 227 mila dosi.