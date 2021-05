Scuola, Pagano (Lega): “Bene ritiro linee guida gender in Lazio, ora fuori i responsabili”

“Bene il ritiro delle linee-guida gender inviate dalla Regione Lazio all’Ufficio scolastico regionale (Usr). Ancora una volta la Lega ha difeso la scuola, gli studenti e le famiglie dall’ennesimo tentativo di invasione di certe logiche che con l’insegnamento didattico non c’entrano assolutamente nulla. Ma quanto avvenuto resta comunque gravissimo e una pacca sulla spalla non basta. Presenteremo una interrogazione per conoscere nomi e cognomi dei responsabili.

Non vorremmo che a settembre, magari con la ripresa dell’anno scolastico, si ripetesse il solito copione da parte della solita regia. Fuori la teoria del gender dalla scuola. No a ‘Genitore 1 e Genitore 2’. Si a ‘Mamma e Papà”. Lo dichiara il vicecapogruppo della Lega alla Camera Alessandro PAGANO