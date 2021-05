Salvini: “Se Draghi candidato Quirinale lo sosterremo”

“Se Mario Draghi si presentera’ come candidato presidente della Repubblica lo sosterremo convintamente. Pero’ siamo ai primi di maggio e gli italiani ci chiedono riaperture, riaperture, riaperture”: Matteo Salvini ha risposto cosi’ a una domanda sulle ipotesi in vista delle elezioni del presidente della Repubblica. “Penso che il presidente Draghi abbia un enorme lavoro davanti nei prossimi mesi e non mi permetto io di indicare a lui cosa dovra’ o vorra’ fare” ha aggiunto. “Ma se mi chiedete se oggi sto pensando alle elezioni del Quirinale – ha affermato ancora Salvini – dico no. Oggi sto pensando alla riapertura delle palestre”