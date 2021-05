Piano Estate 2021, Azzurra Cancelleri (M5s): “Assegnate alle scuole nissene oltre 785mila euro”

“Il Piano Estate 2021, predisposto dal Ministero dell’Istruzione e fortemente voluto per superare l’emergenza e riaffermare il valore di una scuola aperta, coesa ed inclusiva, potrà contare su cospicue ed importanti risorse; il 14 maggio scorso, infatti, il Ministero ha assegnato a tutte le scuole i 150 milioni di euro stanziati dal decreto sostegni che, aggiunti alle risorse del PON e a quelle per il contrasto delle povertà educative, verranno impiegati per l’attuazione del Piano Estate” annuncia in una nota Azzurra Cancelleri, portavoce nissena del Movimento 5 Stelle alla Camera.

E precisa: “Le risorse, destinate ad arricchire l’offerta formativa al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a promuovere attività per il recupero della socialità, della vita di gruppo degli studenti anche nel periodo tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico corrente e l’inizio del prossimo, sono state distribuite in base al numero degli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e potranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2021 anche tramite il coinvolgimento di enti del terzo settore e imprese sociali” .

“Grazie a questa misura anche le scuole della provincia nissena potranno usufruire di oltre 785 mila euro per diventare sempre di più motore di integrazione civile e luoghi di formazione della persona e del cittadino con gli studenti al centro della loro esperienza scolastica affinché le loro diverse attitudini e potenzialità possano essere oggetto di una vera personalizzazione dei percorsi di apprendimento.” – conclude la Cancelleri.