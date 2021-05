Pescherecci, Miccichè: “Priorita’ tutelare i nostri pescatori”

Accompagnati dall’assessore alla Pesca, Toni Scilla, e’ stata ricevuta ieri sera a Palazzo Reale dal Presidente dell’Ars, Gianfranco Micciche’, una delegazione di pescatori di Mazara del Vallo tra cui Luciano Giacalone, armatore del peschereccio Michele Giacalone, fatto oggi oggetto di sassaiole e speronato da alcune imbarcazioni turche, e da Giuseppe Giacalone, comandante del peschereccio Aliseo, rimasto ferito nei giorni scorsi dopo l’aggressione con colpi di arma da fuoco da parte dei libici.

“Per l’ennesima volta – ha affermato Micciche’ – siamo costretti a discutere del problema della pesca nel Mediterraneo di cui sono vittime le flotte siciliane fatte oggetto di continue aggressioni da parte delle autorita’ libiche, addirittura con colpi di arma da fuoco e sassaiole. La situazione non e’ piu’ sostenibile e siccome entro il prossimo mese di luglio l’Italia dovra’ rinnovare la missione con la Libia, nella quale il nostro Paese dovrebbe dargli qualcosa come 60 milioni di euro, nessuno si permetta – ha concluso il Presidente dell’Ars – di firmare accordi con la Libia se prima non si risolve definitivamente il problema dei nostri pescatori”. (