Migranti, Salvini: “In estate ripartenza non possono sbarcare a migliaia”

Sulla questione Migranti, “io porto risultati, non idee, promesse. Nel 2019 al 20 maggio erano sbarcati 1.200 Migranti, quest’anno siamo a 14mila. Non è possibile che l’estate della ripartenza preveda arrivi di migliaia di persone a settimana. Ricordo che la Spagna ha un governo di sinistra e ha respinto i Migranti a Ceuta, quindi non è questione di destra o sinistra, ma di gestione dei confini.

E quando ero ministro dell’Interno l’Italia aveva i corridoi umanitari per i veri profughi, non quelli che sbarcano con le cuffiette e il cane al guinzaglio. Certo poi si rischiano i processi in Italia, ma il dato di fatto è che da ministro avevo ridotto gli arrivi del 90%”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ad Agorà su Rai3.