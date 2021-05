Migranti, Musumeci: “Salvare i naufraghi in mare, ma no a strumentalizzazioni”

«Strumentalizzare la mia dichiarazione sui naufraghi in mare è un tentativo inutile. Ho detto – nel mio intervento di ieri su La7 – che la Lega è il primo partito in Sicilia e non mi risulta che Matteo Salvini abbia mai auspicato di lasciare i naufraghi in mare. Tutti ricordano che quando Salvini era al Viminale i trafficanti di carne umana sono rimasti disoccupati. Trattare in modo così strumentale il tema di una immigrazione in cui la Sicilia paga il prezzo più alto non fa onore all’etica giornalistica». Lo dichiara il presidente della Regione, Nello Musumeci.