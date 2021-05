Messina: Lega, finalmente addio baraccopoli

“Grazie anche alla Lega, Messina volta pagina. Con oltre un secolo di imperdonabile ritardo, per la citta’ si apre finalmente un capitolo nuovo: quello della ricostruzione. Mai piu’ baraccopoli, grazie alle risorse che questo governo, meritoriamente, intende mettere a disposizione”. Lo affermano i parlamentari della Lega Alessandro Pagano, vice capogruppo alla Camera, Pasquale Pepe, capo dipartimento Politiche per il Mezzogiorno del partito, Nino Minardo, segretario regionale Lega Sicilia, e Nino Germana’, deputato messinese.

“Rivendichiamo con orgoglio la nostra determinazione con cui abbiamo contribuito in Parlamento a sostenere per anni un dibattito appassionato nell’interesse esclusivo di questa fetta di Sicilia rasa letteralmente al suolo 113 anni fa e della sua popolazione colpevolmente abbandonata al proprio destino per generazioni e generazioni dalla politica e dalle istituzioni stesse. La Lega c’e'”, concludono.