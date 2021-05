DL Sostegni Bis, Draghi: stanzia 40 mld, per la prima volta criterio dell’utile

Il decreto sostegni bis stanzia “circa 40 mld, 17 per imprese e professioni, 9 alle imprese per il sostegno al credito e alla liquidità , 4 per i lavoratori che si trovano in difficoltà e per attrezzarsi in questa difficile congiuntura”. Lo afferma il presidente del Consiglio Mario DRAGHI, illustrando il decreto Sostegni Bis varato oggi dal Consiglio dei ministri. “Per la prima volta – aggiunge – oltre al criterio del fatturato c’è il criterio dell’utile, che è più giusto ma ci vuole più tempo per erogare sostegni e sussidi”