Covid, Meloni: “Il coprifuoco è una misura coercitiva e inutile”

Il coprifuoco “è una misura coercitiva e inutile ai fini del contenimento della pandemia. La salute è un diritto fondamentale, ma anche la libertà e occorre un equilibrio”. Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, in un’intervista al quotidiano ‘Avvenire’. “In più le più grandi vittime della pandemia rischiano di essere i giovani: le scuole chiuse, il coprifuoco anti-movida. In un’eta critica, come l’adolescenza, sono stati privati di socialità, libertà, educazione.

È una generazione ‘digitale” che già filtrava rapporti ed emozioni attraverso lo schermo di smartphone e tablet, condizione che il lockdown ha aggravato. Ormai stiamo combattendo una sindemia, un insieme di problemi di salute, economici, sociali prodotti dalle conseguenze del contagio da Covid- 19, i cui effetti deleteri saranno evidenti fra anni”, aggiunge