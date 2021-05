Centrodestra, Matteo Salvini: “Sorpasso Meloni? Quando sbarcheranno gli alieni ci porremo il problema”

“Se sono preoccupato dall’ascesa della Meloni? No, preoccupato dovrebbe essere Letta che tra un po’ scompare”. Queste le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, sui rapporti di forza interni al Centrodestra. A chi gli chiede se teme il sorpasso di FdI nei sondaggi, ribatte: “E se sbarcano alieni? Ci porremo il problema quando sbarcheranno e penso non sbarcheranno da qui a breve”.

Il leader della Lega dribbla in maniera ironica le domande dei giornalisti che lo vogliono mettere in difficoltà sui conflitti interni alla coalizione di destra: l’ultimo in ordine di tempo il caso Copasir, risolto giovedì dopo lunghe polemiche, con le dimissioni dei due leghisti al vertice della commissione parlamentare per la sicurezza. Senza le dimissioni la forza di opposizione, a cui per diritto spetta la presidenza, non avrebbe potuto avere i suoi referenti politici.