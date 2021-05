Caltanissetta Protagonista, marciapiede Palmintelli: degrado dal… 2018

CALTANISSETTA – Caltanissetta Protagonista ha presentato un’interrogazione in merito alla recinzione provvisoria, posizionata nel 2018, che delimita un lato dello stadio Palmintelli. Ecco il testo del documento

I sottoscritti Giovanna Mulè, Salvatore Petrantoni e Michele Giarratana, Consiglieri Comunali del Gruppo consiliare di Caltanissetta Protagonista, premesso che la recinzione che delimita l’utilizzo del marciapiede del Viale della Regione è stata posizionata nel lontano 2018 a seguito di alcune problematiche strutturali all’interno dello Stadio Palmintelli; considerato che quel tratto di strada risulta essere così indecoroso, sporco, e terribilmente pericoloso per i tanti pedoni che come foto in allegato devono scendere dal marciapiede per procedere su quella strada; preso atto che il passaggio dei pedoni su quella carreggiata è così totalmente compromesso specie alle persone diversamente abili che, sia su un lato che sull’altro del marciapiede non hanno spazio a sufficienza per circolare liberamente;

visto che la recinzione in parola, confina un’area che risulta importante – per la nostra città in considerazione della vicinanza con il Tribunale di Caltanissetta; – per la viabilità di un’arteria come quella del Viale della Regione; – perché identitaria e di inestimabile ricchezza monumentale vista la presenza dello Stadio Palmintelli;

Interrogano il Sig. Sindaco – Per conoscere quali sono gli interventi previsti e programmati per sistemare definitivamente questa indecorosa situazione; – Per sapere se sono stati già appaltati i lavori considerato che dal 2018 la situazione risulta immutata; – Per sapere se nelle more dell’appalto, questa amministrazione crede sia quantomeno “civile” pulire l’area “boschiva” formatasi tra le recinzioni apposte;